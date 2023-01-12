ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinde yer alan Gülayşe karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? Ateş Kuşları Gülayşe gerçek adı ne? Gülayşe Ateş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin karakterlerinden Gülayşe, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe karakteri merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? Ateş Kuşları Gülayşe gerçek adı ne? Gülayşe Ateş karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR?

Eyüboğlu konağının kayıp bebeği, Ateş Kuşları'nın en küçük üyesi… Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşe'yi "köksüzler" çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit de abileri olur.

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE GERÇEK ADI NE?

Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterini İlayda Alişan canlandırmaktadır.