Ateş Kuşları dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonuyla ekranlara geldi. Oyuncu kadrosunda Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları 2. sezonun ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlendi. Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları 24. Bölüm fragmanı izle!

ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları 24.bölüm fragmanı resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanmıştır.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır. Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır.