ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN İZLE! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

ATV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri ters köşe bıraktı. Peki, Ateş Kuşları FRAGMAN İZLE! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlandı.

Ateş Kuşları 26. Bölüm 2. Fragman izlemek için TIKLAYIN!

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 26. Bölüm 6 Ekim Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak. Fragman ise Youtube kanallarında yayınlandı.

Ateş Kuşları 26. Bölüm 2. Fragman izlemek için TIKLAYIN!

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NE?

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır? Ateş Kuşları'nın büyük mücadelesi. Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir? Köksüzler, bebeklerine nasıl bakacak? Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan(Gülayşe), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)