Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları, yeni ölümüyle ekrana gelirken dizide yaşananlar sonrası Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu gibi konular merak edildi. Peki, Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu?

Ateş Kuşları yeni bölümü ile ekrana geldi ve diziseverlerin beğenisini topladı. Dizide yaşananlar ilgi toplarken Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu merak edildi. Peki, Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu?

ATEŞ KUŞLARI FİNAL Mİ YAPIYOR?





Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları, yeni ölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler sahneleri ilgiyle ilerkenAteş Kuşları final mi yapıyor merak etti. Ancak henüz konu hakkında açıklanmadı.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez. Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar. Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.