ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları merak ediliyor. Her cuma yeni bölümüyle seyircileri ekrana kilitleyen Ateş Kuşları saat 20.00'de yayınlanıyor. Bu cuma yayınlanan son bölümden sonra seyirciler merak ediyor "Ateş Kuşları final mi yapacak, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları final bölümü ne zaman?" İşte detaylar…

Ateş Kuşları final mi yapacak, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları final bölümü ne zaman?

ATV'nin popüler dizisi Ateş Kuşları'nın sezon finali yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği ve deneyimli oyuncular İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Ateş Kuşları için "Ateş Kuşları final mi yapacak, 2. sezon olacak mı? ATV Ateş Kuşları final bölümü ne zaman?" Soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizdedir…

ATEŞ KUŞLARI FİNAL Mİ YAPACAK, 2. SEZON OLACAK MI?

Ateş Kuşları dizisi 23 Haziran 2023 tarihli 21. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon 8 Eylül 2023 tarihindeki 22. bölümle başladı ve her cuma yeni bölümüyle 20.00'de atv ekranlarına gelmeye devam ediyor.

ATV ATEŞ KUŞLARI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ateş Kuşları'nın devam eden bu sezonunun ne zaman biteceği merak ediliyor. Şu anda kanaldan veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama gelmedi. Ateş Kuşları her cuma yeni bölümüyle 20.00'de atv'de yayınlanıyor.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Yapım: Bozdağ Film

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım & Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz & Nehir Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen & Yıldız Aşanboğa

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan(Gülayşe), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)