ATV ekranlarının yeni dizisi olan Ateş Kuşları dizisi hangi gün? Merak ediliyor. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği dizinin izleyici ile hangi tarihte, hangi saate buluşacağını merak edenler Ateş Kuşları dizisi hangi gün? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ateş Kuşları dizisi hangi gün? Ateş Kuşları hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Ateş Kuşları dizisi hangi gün? Sorusu, diziyi izlemek isteyen izleyiciler tarafından sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılmakta. Ateş Kuşları hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Soruları da konuya ilişkin merak edilenler arasında. Peki, Ateş Kuşları dizisi hangi gün? Ateş Kuşları hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı Ateş Kuşları dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisi, her Cuma izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca dizinin çekimleri, çöplükte geçen sahneleri İstanbul'un Şile, Beykoz, Beyoğlu ve Eminönü ilçelerinde çekilmektedir.