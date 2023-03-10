Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 10 Mart ATV canlı izle!

ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 7. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 10 Mart ATV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları nasıl izlenir? ATV canlı izleme sitesi var mı? Ateş Kuşları hangi siteden izlenir? Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 7. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 10 Mart ATV canlı izle! Ateş Kuşları dizisi canlı yayın izle!

ATEŞ KUŞLARI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ateş Kuşları dizisini ATV'den izleyebileceğiniz gibi ATV'nin web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Çatal da olsa insan kendi oğluna kıyamıyormuş."

Gülayşe, bir seçim yapmak zorunda

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.

Gülayayşe'nin Barbaros hayali

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.

Nizam, yıllar sonra televizyon karşısında

Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!

Barbaros, Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Küçük Mercan'ın gelecek hayalleri

Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Kuşları'nın en büyük kabusu gerçek mi oluyor

Barbaros, Gülayşe'yi kaçırıyor

Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister. Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir. Ali ve Zıpkın, Gülayşe'yi bulmak için Barbaros'u tanıyan kişinin, Mete'nin peşindedir.

Gülayşe, amcası ve yengesiyle karşı karşıya!

Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısındadır!

Çatal, Gülayşe'yi arıyor

Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.

Kara'nın akıbeti nasıl olacak?

Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU

İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

Hande Soral - Mercan Ateş

Görkem Sevindik - Ali Ateş

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

Nazenin Tokuşoğlu -