Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 4. bölüm canlı izle! ATV canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 3 Şubat ATV canlı izle!
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ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 4. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 3 Şubat ATV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları nasıl izlenir? ATV canlı izleme sitesi var mı? Ateş Kuşları hangi siteden izlenir? Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 4. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 3 Şubat ATV canlı izle! Ateş Kuşları dizisi canlı yayın izle!
Ateş Kuşları dizisini ATV'den izleyebileceğiniz gibi ATV'nin web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.
''Mutluluk bizlere uzaktan bakar.''
Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor
Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.
Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde!
Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?
Ateş Kuşları'nın büyük sınavı
Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.
Köksüzler yakayı ele mi verecek?
Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?
Ateş Kuşları her Cuma atv'de
Ateş Kuşları sokağa geri dönüyor
Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir? Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.
Mercan, Eyüboğlu Köşkü'ne giriyor
Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?
Barbaros, Gülayşe'nin peşinde
Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır. Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Nazenin Tokuşoğlu -