Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 15. bölüm canlı izle! ATV canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 5 Mayıs ATV canlı izle!

ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 15. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 5 Mayıs ATV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları nasıl izlenir? ATV canlı izleme sitesi var mı? Ateş Kuşları hangi siteden izlenir? Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 15. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 5 Mayıs ATV canlı izle! Ateş Kuşları dizisi canlı yayın izle!

ATEŞ KUŞLARI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ateş Kuşları dizisini ATV'den izleyebileceğiniz gibi ATV'nin web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben daha onun kim olduğunu bilmeden ona aşık oldum."

BARBAROS GERÇEKLERLE NASIL BAŞ EDECEK?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.

SABİT, YAŞANANLARI HATIRLAMAYA BAŞLIYOR

Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar.

NERMİN'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.

BARBAROS, HER ŞEYİ NİZAM'A ANLATIYOR!

Barbaros Nizam'ın karşısına geçer ve kızı Lara'yı bulduğunu itiraf eder. Nizam'ın yıllardır tutunduğu rüyası gerçek olacaktır. Ama Barbaros'un bir şartı vardır! Nizam, 23 yıldır hasretini çektiği kızına kavuşabilecek mi? Barbaros'un şartı ne olacak?

KÖKSÜZLER VE NİZAM EYÜBOĞLU KARŞILAŞMASI

Geçmişte ise, Köksüzler ansızın karşılarında Nizam Eyüboğlu'nu bulurlar.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barbaros, Menderes ve Nazmiye'yi köşeye sıkıştırıyor

Barbaros'un aşk itirafı!

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.

Bahar Eyüpoğlu'nun gizemi çözülüyor mu?

Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır. Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.

Hacer, Menderes ve Naz ile yüzleşiyor!

Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.

Şirin'in büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!

Geçmişte Eyüpoğlu konağı...

Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU

İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

Hande Soral - Mercan Ateş

Görkem Sevindik - Ali Ateş

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

Nazenin Tokuşoğlu -