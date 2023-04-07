Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle! ATV canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle!

ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları nasıl izlenir? ATV canlı izleme sitesi var mı? Ateş Kuşları hangi siteden izlenir? Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle! Ateş Kuşları dizisi canlı yayın izle!

ATEŞ KUŞLARI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ateş Kuşları dizisini ATV'den izleyebileceğiniz gibi ATV'nin web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş Kuşları'nda hesaplaşma vakti!

Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

Hesaplaşma vakti!

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

Köksüzler'in sınavı

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülayşe, Nizam'ın babası olduğunu öğrenecek mi?

Çatal, Gülayşe ve Barbaros'un arasında

Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?

Gülayşe, televizyonda Nizam'ı görüyor

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?

Ali, Ateş Kuşları'nı terk ediyor

Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.

Geçmişten bir isim...

Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU

İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

Hande Soral - Mercan Ateş

Görkem Sevindik - Ali Ateş

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

Nazenin Tokuşoğlu -