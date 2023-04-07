Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle! ATV canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle!
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ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları nasıl izlenir? ATV canlı izleme sitesi var mı? Ateş Kuşları hangi siteden izlenir? Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları canlı izle! ATV Ateş Kuşları 11. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 7 Nisan ATV canlı izle! Ateş Kuşları dizisi canlı yayın izle!
Ateş Kuşları dizisini ATV'den izleyebileceğiniz gibi ATV'nin web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.
Ateş Kuşları'nda hesaplaşma vakti!
Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya
Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.
Hesaplaşma vakti!
Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!
Köksüzler'in sınavı
Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?
Gülayşe, Nizam'ın babası olduğunu öğrenecek mi?
Çatal, Gülayşe ve Barbaros'un arasında
Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?
Gülayşe, televizyonda Nizam'ı görüyor
Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?
Ali, Ateş Kuşları'nı terk ediyor
Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.
Geçmişten bir isim...
Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Nazenin Tokuşoğlu -