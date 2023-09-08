Ateş Kuşları CANLI İZLE! 8 Eylül Ateş Kuşları 22. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!

ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları 22.bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 22.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonun yayın tarihi belli oldu. İkinci sezonun ilk bölümü 8 Eylül Cuma 20.00'de atv ekranlarında olacak. Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yeni sezonda da çok konuşulacak. Tanıtımda Eyüboğlu ailesinin geçirdiği büyük kaza merakı arttırırken, Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği görüntüler öne çıkıyor.

ATEŞ KUŞLARI 22.BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları 22. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.