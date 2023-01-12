Başrolünde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin karakterlerinden Barbaros, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları dizisinin Barbaros karakteri merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Barbaros kimdir? Ateş Kuşları Barbaros gerçekte kim, adı ne? Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...