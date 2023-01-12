Ateş Kuşları Barbaros kimdir? Ateş Kuşları Barbaros gerçekte kim, adı ne? Barbaros karakterini kim canlandırıyor?
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ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinde yer alan Barbaros karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları Barbaros kimdir? Ateş Kuşları Barbaros gerçekte kim, adı ne? Barbaros karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Gözü kara bir polis… Kursağından geçmiş her lokmanın sahibi, yanında büyüdüğü Nizam Eyüboğlu'na ne yapıp edip kızı Lara'yı getirecektir. Ömrünü buna adar.
Ateş Kuşları Barbaros karakterini Burak Tozkoparan canlandırmaktadır.