Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün 7. bölüm ile ATV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...
Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ateş Kuşları bugün 7. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.
"Çatal da olsa insan kendi oğluna kıyamıyormuş."
Gülayşe, bir seçim yapmak zorunda
Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.
Gülayayşe'nin Barbaros hayali
Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.
Nizam, yıllar sonra televizyon karşısında
Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!
Barbaros, Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?
Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?
Küçük Mercan'ın gelecek hayalleri
Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…
Ateş Kuşları'nın en büyük kabusu gerçek mi oluyor
Barbaros, Gülayşe'yi kaçırıyor
Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister. Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir. Ali ve Zıpkın, Gülayşe'yi bulmak için Barbaros'u tanıyan kişinin, Mete'nin peşindedir.
Gülayşe, amcası ve yengesiyle karşı karşıya!
Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısındadır!
Çatal, Gülayşe'yi arıyor
Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.
Kara'nın akıbeti nasıl olacak?
Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Nazenin Tokuşoğlu -
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023