Ateş Kuşları 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün 6. bölüm ile ATV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...
Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ateş Kuşları bugün 6. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.
Ateş Kuşları'nın en büyük kabusu gerçek mi oluyor
Barbaros, Gülayşe'yi kaçırıyor
Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister. Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir. Ali ve Zıpkın, Gülayşe'yi bulmak için Barbaros'u tanıyan kişinin, Mete'nin peşindedir.
Gülayşe, amcası ve yengesiyle karşı karşıya!
Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısındadır!
Çatal, Gülayşe'yi arıyor
Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.
Kara'nın akıbeti nasıl olacak?
Geçmişte ise Ali'nin planı işe yarar ve Çatal'ın elinden kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de Kara ortada yoktur. Ateş Kuşları'ndan ayrı düşen Kara'nın peşinde yine aynı araba vardır. Kara kurtulacak mıdır?
Gerçekler açığa mı çıkıyor?
Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
Çatal yeniden Köksüzler'in peşinde
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.
Zıpkın, Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mı?
Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun! Yoksa Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?
Gülayşe, Barbaros için Ali'yi karşısına alıyor
Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.
Geçmişin yaraları
Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Nazenin Tokuşoğlu -