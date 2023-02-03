Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün 4. bölüm ile ATV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları bugün 4. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Mutluluk bizlere uzaktan bakar.''

Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

Köksüzler yakayı ele mi verecek?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Kuşları her Cuma atv'de

Ateş Kuşları sokağa geri dönüyor

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir? Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

Mercan, Eyüboğlu Köşkü'ne giriyor

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

Barbaros, Gülayşe'nin peşinde

Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır. Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

Hande Soral - Mercan Ateş

Görkem Sevindik - Ali Ateş

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

Nazenin Tokuşoğlu -