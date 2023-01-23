Ateş Kuşları 3. Bölüm Fragmanı | "Kuşlarım sana emanet"

#AteşKuşları yeni bölümüyle Cuma #atv'de!

Ateş Kuşları 2. Bölüm

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?

Ateş Kuşları'nın büyük mücadelesi

Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?

Köksüzler, bebeklerine nasıl bakacak?

Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

Oyuncular:

İlayda Alişan(Gülayşe), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)

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