Ateş Kuşları 21.bölüm CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları sezon finali izle! Ateş Kuşları dizisi yeni bölüm İZLE!

Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan ve Hande Soral'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. ATV'nin sevilen dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle! Ateş Kuşları sezon finali izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 21.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir,annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar!Kara, Ateş Kuşları'nın aklıyla oynamaya başlar. Sare, Kara'nın nerde olduğu ile ilgili bir ipucu ele geçirir.

ATEŞ KUŞLARI 21.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisi her Cuma saat 20.00'da ATV kanalında yayınlanmaktadır.