Ateş Kuşları 20.bölüm CANLI İZLE! 16 Haziran Ateş Kuşları sezon finali izle! Ateş Kuşları dizisi CANLI YAYIN!

Ateş Kuşları dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları dizisinin sezon finali merak konusu oldu. İşte, Ateş Kuşları 20.bölüm canlı yayın izleme linki!

Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan ve Hande Soral'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. ATV'nin sevilen dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle! Ateş Kuşları sezon finali izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 20.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir. Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer.

ATEŞ KUŞLARI 20.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisi her Cuma saat 20.00'da ATV kanalında yayınlanmaktadır.