ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrolünde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, sezon finali bölümüyle damga vurmuştu. Ateş Kuşları ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları 2.sezon ne zaman? Ateş Kuşları yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti.. Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı? Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir. Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

ATEŞ KUŞLARI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ateş Kuşları dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezon yayın tarihi hakkında bilgi yer almasa da Eylül ayı sonuna doğru yayınlanması beklenmektedir.