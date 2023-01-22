Ateş Kuşları 2. bölüm izle araması, Ateş Kuşları son bölümü kaçıran ve daha sonrasında internet üzerinde izlemek isteyen izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. İşte, Ateş Kuşları 2. bölüm İZLE! Ateş Kuşları son bölüm izleme linki! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu?

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE

Ateş Kuşları dizisi Cuma günleri saat 20:00'da Atv ekranlarında yayınlanmaktadır. Ateş Kuşları 2. bölüm izlemek isteyen kullanıcılar, haberimizin içerisinde yer almakta olan kısımdan Ateş Kuşları son bölüme ulaşabilirler. İyi seyirler.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.