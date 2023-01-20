Ateş Kuşları 2. Bölüm 2. Fragmanı | '"Birbirlerine tutunup kadere karşı gelmişlerdir."

Gülayşe ve Barbaros arasında yakınlaşma başladı. Mercan'ın evi yandı bu durumda Ali evi kurtarmaya çalışırken tehlike altında kaldı.

Yeni dizi #AteşKuşları yeni bölümüyle cuma #atv'de!

1.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/P5SvMgc_fnA

Bu dünyada herkes var, biz yokuz. Sokak çocukları, yaşamaz, okula gidemez, evlenemez, hastaneye yatıp çocuk bile doğuramaz, ailemiz olamaz...

"Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…"

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Oyuncular:

İlayda Alişan(Gülayşe), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)

YouTube kanalına abone ol: http://atv.link/atesk

Twitter : https://twitter.com/ateskuslariatv

Instagram: https://instagram.com/ateskuslariatv

Facebook : https://www.facebook.com/ateskuslariatv

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

atv Facebook: https://www.facebook.com/atv

atv Instagram: https://www.instagram.com/atvturkiye

atv Twitter: https://twitter.com/atvcomtr

atv TikTok: https://www.tiktok.com/@atv