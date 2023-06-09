Ateş Kuşları 19.bölüm CANLI İZLE! 9 Haziran Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları dizisi CANLI YAYIN!

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları 19.bölüm canlı izle! Ateş Kuşları yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 9 Haziran Ateş Kuşları 19.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir. Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir.

Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer. Mercan tekrar yürüyebilecek mi? Babasının şantajını öğrenen Gülayşe ne yapacak?

ATEŞ KUŞLARI 19.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisi her Cuma saat 20.00'da ATV kanalında yayınlanmaktadır.