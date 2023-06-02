Ateş Kuşları 18.bölüm CANLI İZLE! 2 Haziran Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları dizisi CANLI YAYIN!

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları 18.bölüm canlı izle! Ateş Kuşları yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2 Haziran Ateş Kuşları 18.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir. Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır. Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir.

ATEŞ KUŞLARI 18.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisi her Cuma saat 20.00'da ATV kanalında yayınlanmaktadır.