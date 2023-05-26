Ateş Kuşları 17.bölüm CANLI İZLE! 26 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!

ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları 17.bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 17.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar.Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

ATEŞ KUŞLARI 17.BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları 17.bölümü ATV kanalında saat 21.30'da yayınlanacaktır.