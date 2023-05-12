Ateş Kuşları 16.bölüm CANLI İZLE! Ateş Kuşları bu akşam yok mu? 12 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm İZLE!

ATEŞ KUŞLARI 16.BÖLÜM CANLI İZLE! Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan ve Hande Soral'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları 16.bölüm izle! Ateş Kuşları canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 12 Mayıs Ateş Kuşları canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez. Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar. Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!

Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları 16.bölümü ATV kanalında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacaktır.