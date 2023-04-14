Ateş Kuşları 13.bölüm fragmanı! Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde ne olacak?

Ateş Kuşları 13.bölüm fragmanı İZLE! Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı İZLE! Ateş Kuşları son bölüm ne oldu? araştırmakta. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı!

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Ateş Kuşları 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...