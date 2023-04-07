Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün 11. bölüm ile ATV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ATEŞ KUŞLARI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 12. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş Kuşları'nda hesaplaşma vakti!

Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

Hesaplaşma vakti!

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

Köksüzler'in sınavı

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülayşe, Nizam'ın babası olduğunu öğrenecek mi?

Çatal, Gülayşe ve Barbaros'un arasında

Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?

Gülayşe, televizyonda Nizam'ı görüyor

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?

Ali, Ateş Kuşları'nı terk ediyor

Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.

Geçmişten bir isim...

Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

Hande Soral - Mercan Ateş

Görkem Sevindik - Ali Ateş

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

Nazenin Tokuşoğlu -