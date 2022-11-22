Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ateş İlyas Başsoy izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy hayatı ve biyografisi! Ateş İlyas Başsoy kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ateş İlyas Başsoy hakkında araştırmalar yapılıyor. Ateş İlyas Başsoy kimdir? Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy hayatı ve biyografisi!

ATEŞ İLYAS BAŞSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1971

51 yaşında

Bursa

Gırgır, Avni, Hıbır, Pişmiş Kelle dergilerinde yazıları ve öyküleri çıktı. Limon Dergisi'nde düzenli yazıları basılan Başsoy çeşitli edebiyat dergilerinde kitap eleştirilerinde bulundu. 1985 yılında Bursa'daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köşesi çıkarttı. Arabesk ve heavy metal türü müzikler ile ilgili yaptığı yazı dizileri İstanbul basının da ilgisini çekti. Ateş İlyas Başsoy üniversite yıllarından beri reklam endüstrisi içinde çalıştı. Güzel Sanatlar, Klan, DNA, Cen Ajans, Art Grup gibi reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 2005'te kendi ajansı Fayda'yı kurdu. 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Kentim İstanbul başlıklı kampanyanın isim babası olarak yaratıcı yönetmenliği yaptı. Kentim İstanbul, Başsoy'un yeni İstanbullular, diyalojik iletişim ve siyasetsiz seçmen kavramlarını geliştirmesine katkıda bulundu. 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisi belediye seçimini kazanınca kampanya durduruldu.

2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya adayının kampanyasını hazırladı ve bu seçimde Antalya sürpriz biçimde AKP'den CHP'ye geçti. Bu galibiyet kurulduğu günden beri AKP'ye karşı CHP'nin ilk seçim başarısıydı. Antalya deneyiminden hareketle siyasi iletişim öğütleri verdiği kitabı AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder? çok satan kitaplar arasına girdi.

2013 yılında sosyal demokrat belediyeciliğin bir araya gelip hizmetlerini anlattığı Kentine Güvenen Kentler Buluşması'nın da isim babası ve yaratıcı yönetmeni oldu. 2014 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankara kampanyası başta olmak üzere otuza yakın kritik seçim bölgesinde kampanya başkanlığı veya kampanya danışmanlığı yaptı.

CHP ilk kez 2019 yerel seçim ulusal kampanyası için Ateş İlyas Başsoy'la doğrudan sözleşme yaptı ve Başsoy kampanya başkanlığına getirildi. Başsoy yerel yönetim kampanyalarının alışılageldiği üzere seçim öncesi birkaç reklam ve birkaç sloganla sınırlı kaldığında başarılı olamayacağını söyleyerek, çok sayıda seçim bölgesinde seçim kampanyalarını ekibiyle birlikte yürüttü.Hedeflenen 12 büyükşehirden Antalya, Hatay, Eskişehir kampanyalarına dolaylı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Muğla kampanyalarına direkt katkı sundu.