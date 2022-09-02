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Ateş ile Yangın konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ateş ile Yangın nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

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Ateş ile Yangın konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ateş ile Yangın nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Bugün Show TV'de Ateş ile Yangın filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Ateş ile Yangın nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Ateş ile Yangın nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini David Barrett'ın yaptığı Ateş ile Yangın filmi bu akşam 20:00' da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ateş ile Yangın nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Ateş ile Yangın nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosunda kimler var? Ateş ile Yangın hangi yıl vizyona girdi?

Bir dükkanda vahşice bir cinayet işlenir ve dükkan sahibiyle oğlu öldürülür. Jeremy Coleman ise büyün olan bitene şahit olmuştur ve kaçabildiği kadar kaçar. Cinayetin işlenmesine neden olan suç baronu Hagan'ın aleyhinde tanıklık yapması istendiğinde, emniyet tarafından koruma programına alınır. Fakat çok geçmeden kimliği ifşa olur. Şimdi hayatını ve sevdiklerini korumak için çok daha fazla riski göze alacaktır.

Ateş ile Yangın konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ateş ile Yangın nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

2012 yılında çekilen Ateş ile Yangın filmi, çekildiği ülke olan ABD'de 31 Ağustos 2012'de vizyona girdi.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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