Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosu! Ateş ile Yangın hangi yıl, nerede çekildi?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ateş ile Yangın filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Ateş ile Yangın filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın oyuncuları kimler? Ateş ile Yangın hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Bruce Willis ve Josh Duhamel'in yer aldığı Ateş ile Yangın filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ateş ile Yangın filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın oyuncuları kimler? Ateş ile Yangın hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ATEŞ İLE YANGIN KONUSU NE?

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Bu olayın ardından Coleman, suç lideri Hagan'a karşı tanıklık etmek zorunda kalmıştır. Jeremy çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur fakat yeni kimliği ona pek çok sorun açacaktır.

ATEŞ İLE YANGIN OYUNCU KADROSU!

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio