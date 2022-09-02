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Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

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Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda David Barrett'in oturduğu ve kimliği ifşa olan bir şahitin yaşadıklarını ele alan Ateş ile Yangın filmi, gösterime girmesinin ardından sinemaseverlerden tam not aldı. Peki, Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson gibi oyuncuların rol aldığı Ateş ile Yangın filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Ateş ile Yangın konusu ne? Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Bir dükkanda vahşice bir cinayet işlenir ve dükkan sahibiyle oğlu öldürülür. Jeremy Coleman ise büyün olan bitene şahit olmuştur ve kaçabildiği kadar kaçar. Cinayetin işlenmesine neden olan suç baronu Hagan'ın aleyhinde tanıklık yapması istendiğinde, emniyet tarafından koruma programına alınır. Fakat çok geçmeden kimliği ifşa olur. Şimdi hayatını ve sevdiklerini korumak için çok daha fazla riski göze alacaktır.

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

2012 yılında çekilen Ateş ile Yangın filmi, çekildiği ülke olan ABD'de 31 Ağustos 2012'de vizyona girdi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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