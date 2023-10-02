'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması geliyor! 5 dakika 17 saniye sürecek

'Ateş Çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması geliyor. İzleyenlere görsel şölen yaşatacak bu doğa olayının zirve noktası Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında olacak. Tutulma Ay, Dünya ve Güneş'in yörüngeleri üzerinde aynı hizaya gelmesiyle oluşacak.

Gök bilimcilerin 'Ateş Çemberi' olarak adlandırdığı halkalı güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneşin etrafında ateş çemberi oluşturan halkalı güneş tutulması 14 Ekim'de meydana gelecek. Halkalı güneş tutulması sırasında Ay , Güneş'ten biraz daha küçük görünecek. Dolayısıyla güneş tamamen kapanmamış olacak. Kuzey Amerika'lı gök bilimciler bu olaya 'Ateş Çemberi' adını vermişti.

21 Ağustos 2017'deki tam güneş tutulması gibi gökyüzünü karartmayacak bu tutulma sabah vakti izleniyor. Ayın yaklaşık yüzde 90'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay yeni ay evresinde, yani hilal şeklindeyken ortaya çıkabiliyor. Ay'ın eliptik yörüngede Dünya'dan daha uzakta ve gökyüzünde normale göre daha küçük görünmesi gerekiyor.

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle, gölgenin düştüğü yerler, Güneş ışınlarından geçici olarak yoksun kalıyor ve kararma meydana geliyor. Uzmanlar çıplak gözle izlememeyi tavsiye ediyor.

14 EKİM HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN GÖZÜKECEK?

Kuzey Amerika ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmı güneş tutulmasını yaşayacak. Bu bölgenin tamamı için değişen kararma oranlarına sahip kısmi bir güneş tutulması olacak.

Oregon'dan kuzey Kaliforniya'ya, kuzeydoğu Nevada'ya, Utah'ın merkezine, kuzeydoğu Arizona'ya, güneybatı Colorado'ya, New Mexico'nun merkezine ve güney Teksas'a kadar uzanacak. Daha sonra Meksika Körfezi üzerinden Meksika, Guatemala, Belize, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya ve Brezilya üzerinden ilerleyecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak. Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı NASA'nın Youtube canlı yayınlarıyla ekranlara getirmesi bekleniyor.