Ateş burçları hangileri? Ateş grubu burçları hangileri? Ateş elementi burçları!

Ateş burçları hangileri? Ateş grubu burçları hangileri olduğu ateş grubunda yer alan burçlar merak ediliyor. Burç uyumları konusunda hangi elementin burcu hangi element grubu ile anlaştığı merak edilen konular arasında yer alırken ateş burçları hangileri olduğu ve ateş grubu burçları özellikleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ateş burçları özellikleri haberimizde...

ATEŞ GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

Ateş grubu burçları şunlardır:

Koç

Aslan

Yay

Koç, Aslan ve Yay, zodyakın üç ateş burcudur, yani astrolojik takvimde bu elementin bölümünde yer alırlar. Ateş burçlarının anahtar kelimeleri, ilham, tutku, sabırsızlık, sıcak, idealist ve yaratıcılıktır.

"Oluşturabilir ve yok edebilir." Kısacası, bir ateş burcuysanız, içinde bulunduğunuz duygusal yoğunluklarla süper temas halinde olmanız şaşırtıcı olmayacaktır.

ATEŞ BURÇLARI ÖZELLİKLERİ

Ateş burçları tutkuları, yaratıcılıkları, kendilerine özgünlükleri, ilhamları ve rekabetçi ruhları ile bilinir. Bu grupta olan burçların, "Genel olarak, mutlu olmak için umutsuzca ilham almaya ihtiyaçları var" ifadesi söyleniyor. "Ateş elementini düşünün - yakıta ihtiyacı var. Aksi takdirde yangın söner."

Eylem odaklı

Tutkulu

Yüksek enerji

Dürtüsel

Rekabetçi

Mizaçlı

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

Koç burcu Zodyak'ın ilk burcudur. İlk olmak ve başlangıçlarla ilgilidir. İlgiyi üzerlerine bir şekilde çekmeyi başarırlar. Bu zaman zaman yüksek sesle zaman zaman çocuksu davranışları ile zaman zaman ise sert tavırlarıyla... Ama bir şekilde spot ışıklarını, gözleri üzerine çekerler.

Doğa yönünden baktığımızda, Koç burcu zamanı, baharın başlangıç zamanıdır. Toprak, hava, su hareketlenir. Renklenmeye başlar. Koç burcu insanı da böyledir işte. Sizi hareketlendirir, neşelendirir, renk ve heyecan katar. Bir koç ile vakit geçirmek bol bol kahkahaya davetiye çıkarmak demektir. Fakat dikkat! Koçlar çabucak sıkılılar. Ve emin olun sıkıldıkları zaman çocuk gibi huysuz ve çekilmez olurlar. İlgilerini ve algılarını sürekli açık ve meşgul tutmanız gerekir.

Eril ve öncü bir burçtur. Bu yüzden kolay kolay söz dinlemezler. Kendi kararlarını kendileri alır ve direk harekete geçerler. Emir almaktan hoşlanmadıkları gibi hükmetmeyi ve emir vermeyi severler. Bir koç burcu sürekli meşguldür. Size göre gereksiz ve anlamsız bile gelse uğraştığı şeyler onun için çok önemlidir. Meşgul oldukları sürece mutlu olurlar. Her türlü olayları başlatmaktan keyif alırlar ama o kadar sabırsız ve acelecidirler ki, hele başlattıkları işler ağır ilerlemeye başladıysa anında soğurlar ve devamını getirmekte zorlanırlar. Başlatmaktan keyif aldıkları iş artık onlara yük gibi gelmeye başlar.

Ben ben ben… Önce ben, hep ben! İşte size Koç için sihirli sözcükler. Hep el üstünde, hep gözde, hep ilginin kendisinde olmasını ister. Bir şeyi istediği zaman nasıl olduğu önemli değil, bir şekilde elde eder. İstemesi yeterlidir.

Çok meraklıdır, keşfetmeyi, karıştırmayı, soru sormayı sever. Sabırsız ve aceleci olduklarından istedikleri şeylerin hemen o anda olmasını isterler. Motive edicidir, sizi bir şeyleri yapmanız konusunda cesaretlendirir. Kendinde olan özgüvenin sizde de olmasını ister.

Zaman zaman patavatsızdır ve kendini ortaya koyarken zorlanmaz direk ortaya koyar. Risk almayı sever ve her türlü rekabet ortamından zevk alır. Hatta rekabet ortamları o kazandığı sürece onun için motivasyon kaynağıdır.

Pratik değillerdir, bu yüzden hep bir deneme-yanılma şeklinde öğrenirler. Ateşe elini yaklaştırdığında elinin yanacağını söyleseniz bile, o hem merakından hem de gerçekliğinden emin olmak için bu deneyimlemek ister. Tabii bu işin mübalağa tarafı. Ama denemedikleri sürece ruhları rahat etmez.

Risk almaktan hoşlandıkları için türlü maceralara atılmaktan çekinmezler. Zaten hayat onlar için bir oyun arenasıdır adeta! Her zaman bir hedefleri vardır, koçlar zekidir ve açık sözlüdür.

Önceliğin her zaman kendisinde olmasını ister. Sabırsız ve aceleci davranışları onları kazalara açık kılar. Hatta biz biraz da sakarlık ekleyelim.

Hayatın onlar için bir oyun arenası olduğundan bahsetmiştim, işte bu noktada maymun iştahlılık devreye giriyor. Hayat içinde oynanacak o kadar çok oyun var ki, koç hepsi ile oynamak ister.

Oldukça dürüst ve açık sözlü olmalarına rağmen kibar olmalarını beklememek gerekiyor. Sinirlidirler ama öfkeleri çok uzun sürmez.

Medical astrolojiye göre KOÇ burcu kafa ve vücudu temsil eder. Yüzdeki tüm darbeler, kabarıklıklar, sivilceler, çiçek hastalığı, çatlak dudaklar, polip, mantar hastalığı, felçler, baş ağrıları, migren ve kellik Koç burcu ile ilişkilendirilir.

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Artık yaz geldi, havalar ısındı, tatiller başladı, deniz sezonu açıldı, miskinlik, tembellik diz boyu. Doğanın renkleri artık daha canlı, daha parlak. Her şey adeta ben buradayım dermişçesine sergileniyor. Aslan burcu için ilk akla gelenler bunlar. O canı istemediği, çekmediği sürece çalışmayı sevmez, hayatın tatlı, renkli, eğlenceli, parlak taraflarıyla ilgilenmeyi sever.

Bir söz vardır "Aslan yattığı yerden belli olur" diye. İşte aslan burçlarımıza bu söz cuk oturmakta. Sabit bir burç olduğu için oradan oraya koştursun etsin sevmez. Yattığı, serildiği yerden olayları seyretsin, her şeyin merkezinde olsun ve oturduğu yerden olayları yürütsün. Yalnız olayları yürütürken de "ben buradayım" edasıyla gözleri sürekli üzerine çeksin. Güneş, astrolojide ego demektir ve aslanın yöneticisidir. Bu yüzden aslan ve ego kelimelerini hep bir arada duyarız. İlgi görmeyi, iltifat almayı, pohpohlanmayı bu yüzden severler. Aslan burcunun egolarını okşadığınız sürece onun en sakin hali ile zaman geçirebilirsiniz ama ne zaman eleştirmeye kalksanız, pençelerini çıkartıp, kükremeye başlayabilir.

Ateş elementine bir burç olduğundan, sıcak ve spontane ilişkiler kurar. Eril bir burçtur, bu yüzden gizli saklı hareket etmez veya içine atmaz, ne hissediyorsa ne düşünüyorsa direk söyler. Yalnız bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilir. Çünkü öncelik her zaman onun egosu ve nasıl hissettiğindedir.

Sosyaldir, eğlenmeyi, eğlenceyi, spot ışıkları altında olmayı sever. İtibar ve güç kazanmak onlar için önemlidir. Bu sayede merkezde olmaya devam edebilirler. Yengeç gibi duyguları ve hareketleri değişken değildir. Söylediği ve yaptığı şeyde nettir. Mevcut düzenin korunmasını ister.

İyi yönetici olmalarının yanı sıra iyi birer organizatördürler. Çok rahat çekip, çevirir, insanları bir araya getirir bir şeyler sunarlar. Özellikle işin içinde, keyif, mutluluk, eğlence var ise yaptıkları organizasyonda daha çok başarılı olurlar. Çok kolay sinirlenmezler fakat sinirlendikleri anda sesleri, hareketleri sizi şaşırtan derecede ön plana çıkar. Sadece eğlence, keyif verici anlar, yöneticilikleri ile merkezde olmayı değil, kızdıkları zaman da merkezde olmayı, gözleri üzerine çekmeyi çok rahat başarırlar.

Cömert ve eli açıktır. Gizlemeyi, saklamayı sevmezler, paylaşırlar ama hainlik hissetlikleri anda güçlü bir düşmana dönüşürler. Lüks ya da lüks gibi görünen, kendini gösteren, vitrin olarak çekici, renkli, ışıltılı şeyleri severler.

Kendine güvenleri tamdır ve eline aldıkları işi bitirene kadar bırakmazlar. Olayları değerlendirirken objektiftirler, dürüstlük onlar için çok önemlidir fakat oldukça hırslıdırlar. İnandıkları konu ne ise sonuna kadar iddialı bir şekilde savunurlar. Yenilgi kelimesi onların lügatinde yer almayan kelimelerden bir tanesidir.

Medical astrolojiye göre; Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtı be sırtın 2 yanını, dolaşım sistemiyle ilgilidir. Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflarını ilgilendiren tüm hastalıklar, sırt ağrısı, kalp çarpıntısı, kalp sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma aslan burcunu ilgilendiren başta gelen rahatsızlıklardır.

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

Şimdi sırada Yay burcu var. Yay burcu isminden yapan çağrışım gibidir aslında, yayılmak, nüfuz etmek, geniş çevrelere ulaşmak, uzaklara gitmek ister. Yöneticisi Jüpiter olmasından dolayı oldukça hoş görülü hayata karşı iyimser bir bakış açıcı ile yaklaşan genel olarak neşeli bir görüntü çizer.

Değişken bir yapısı vardır, öğrendiği, keşfettiği her yeni şey hayatına farklı bir kapı aralar ve o kapıdan bakmaya çalışır hayata. Bu yüzden yayların fikirleri sürekli değişiyor ise bu uçucu havai yapıdan dolayı değil, değişen ve değişen bilgiler yüzünden olmaktadır. Her türlü ortama, insana, duruma uyum sağlayabilecek kadar esnek bir yapıları vardır.

Ateş elementi bir burç olduğundan dolayı girişken, inisiyatif alabilen, heyecanlı bir mizacı vardır. Sosyalleşmeyi, insanlarla kaynaşmayı, yeni insanlarla tanışmayı severler ve dışa dönüktürler. Onlar için her yeni insan keşfedilecek ve ardından birçok şey öğrenilebilecek yeni bir hayattır adeta.

Yay sporcu bir burçtur. Bu yüzden ikonasında Ok atan yarı hayvan yarı insan bir figürle temsil edilir. Tabi bu figürü sadece sporla bağdaştırmak yanlış olur, yay burcu hep ileriye atılmak, uzaklara gitmek, keşfetmek ve yeni şeyler deneyimlemek ister. Bu onda heyecan uyandırır. Sembolizminde yer alan ok, hedefleri gösterir ve yay burçlarının daima gitmeyi planladıkları bir hedefleri vardır. Eğer bir amaçları olmaz ise mutsuz olurlar.

Felsefeler, dinler, yabancı kültürler, diller, bilgi, araştırma hepsi yay burcunun anahtar kelimeleri arasında yer alır. Çevrelerinde farklı insan gruplarını toplamayı ve bir araya getirmeyi severler. Çünkü onun işi araştırmak, öğrenmek, bilgiye ulaşmak, bilgeliğe ulaşmaktır.

Düşünmüşümdür acaba Pollyanna Yay burcu muydu diye? Çünkü yay burçlarının da zaman zaman insanı sinir edebilecek iyimser bir yapıları vardır. Küçük şeylerden mutlu olabilen yapıları sayesinde hayata her zaman bardağın dolu tarafından bakabilme yeteneklerine sahiptirler.

Tabii bu kadar sosyal olmak, dışa dönüklük, yeni insanlarla tanışma isteği, seyahatlerden zevk alma beraberinde özgürlüğü de getirmektedir. Yay burçları özgürlüklerine oldukça düşkündürler, kendini kısıtlayan kişilerle beraber olmaları onlar için oldukça zor olduğu gibi, kendini özgürce ifade edemedikleri ortamlarda da pek mutlu olmazlar.

Esprili, nüktedan, şakacı, eğlenceli bir yanları vardır. Yalnız zaman zaman aşırıya kaçan abartılı davranışlar ve fanatik eğilimlerde gözlemleyebilirsiniz. Kıvrak zekalı, meraklı, sıcakkanlı, direk temasta olmayı seven kişilerdir. Kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilirler fakat bazen patavatsızlıkla açık sözlülük arasındaki ince çizgiyi ayarını kaçırabilirler.

Onların özgürlük anlayışları özellikle, özel ilişkilerinde bazen problem yaratabilir. Karşısındaki kişi onu anlamakta zorlanabilir.

Medikal astrolojiye göre; insan vücudunda uyluk ve kaba etleri yönetir. Bu kısımlarda ortaya çıkan fistüller, hasarlar, yüksek ateş, hummalar, dört ayaklı hayvanlar tarafından zarar görme, spor sakatlıkları yay burcu ile ilişkilendirilir.

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