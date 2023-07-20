Birçok farklı dizi ve filmde karşımıza çıkan Ateş Böceğim Misin şarkısı kime ait? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Zaman zaman birçok yerde duyduğumuz Gençlik başımda duman şarkısının kime ait olduğu araştırılıyor. Peki, Ateş Böceğim Misin şarkısı kime ait? Gençlik başımda duman şarkısı kimin?

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ATEŞ BÖCEĞİM MİSİN SÖZLERİ KİME AİT?

Ateş Böceğim Misin şarkısının ilk versiyonu Güzin ile Baha tarafından yayınlanmıştır. Sözler ise Aysel Gürel'e aittir. Daha sonrasında şarkının birçok farklı versiyonu başka sanatçılar tarafından tekrar seslendirilmiştir. Bu nedenle şarkının orijinali dışında birçok farklı versiyonu da bulunmaktadır.

ATEŞ BÖCEĞİM MİSİN ŞARKI SÖZLERİ

Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin?

Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin?

Gecemi aydınlatan, ateş böceğim misin?

Gecemi aydınlatan, ateş böceğim misin?

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak

Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak

Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin?

Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin?

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin

Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin

Sevgilim söylermisin, ateş böceğim misin?

Sevgilim söylermisin, ateş böceğim misin?

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?