Atawich menüsü yenilendi

İran merkezli fast food zinciri Atawich, Türkiye'deki şubeleşme çalışmaları ile birlikte ürün gamını da zenginleştirmeye devam ediyor. 2023 yılı için Türkiye'de 100 şube hedefi koyan firma, yeni yılda lezzet müdavimleri için menüsünü de yeniledi. Hamburgerden pizzaya, sandviçten salata çeşitlerine, hotdog'dan çıtır atıştırmalıklara fast food alanında en zengin menüye sahip olan Atawich bu kez de kare pizzalarla müşterilerinin karşısına çıktı.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEK BİZİM İÇİN BİR GELENEK

Menü çeşitliliği yanı sıra bol malzeme ve boyut konusunda da ezber bozan Atawich, yeni ürününde de geleneği bozmadı. Atawich Türkiye Genel Müdürü Serhat Baldan yeni ürünlerini, "Atawich olarak sektöre öncülük etmek bizim için bir gelenek haline geldi. Müşterilerimize hep daha iyisini sunma felsefemizin bir sonucu olarak orijinal kare pizzalarımızı menülerimize ekledik. Bize özgü pizzalarımızın hem lezzeti hem doyuruculuğu noktasında iddialıyız" sözleriyle tanıttı.

KARE PİZZALAR EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER ARASINA GİRDİ

Menüleri oluştururken müşterilerden aldıkları yorumlar ve geri dönüşlerden faydalandıklarını belirten Serhat Baldan, "Müşterilerimiz her zaman yol göstericimiz oldu" dedi. Baldan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atawich müşterileri belirli bir damak zevkine sahip olan ve yeniliklerden keyif alan bir kitle. Bu anlamda bizimle fikirlerini de paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Biz de restoranlarımızda onların yorum ve önerilerine başvuruyoruz. Orijinal kare pizzalarımız da bu şekilde ortaya çıktı. Ve daha şimdiden menümüzün en çok tercih edilen ürünlerinden biri oldu."