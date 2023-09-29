Atatürk'ün yurt dışında ziyaret etiği ülkeler hangileridir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Atatürk, büyük savaş öncesi Avrupa'da tespitlerde bulunmak üzere, bazıları derler ki 'Hiç yurt dışına çıkmadı.' Ben şimdi söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır. 1910 yılında Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN YURT DIŞINDA ZİYARET ETİĞİ ÜLKELER HANGİLERİDİR?

"Bazıları Atatürk'ün hiç yurt dışına çıkmadığını söyler." diyen Cumhurbaşkanı, "Ben şimdi söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır. 1910 yılında Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı." ifadelerini kullandı.