Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplar, eserler nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Atatürk'ün en büyük eseri Nutuk'tur. Bunun yanı sıra birçok kitabı mevcuttur. Peki Atatürk'ün yazdığı kitapları nelerdir? Atatürk'ün yazdığı eserler nelerdir? Atatürk'ün yazdığı ders kitabı hangisidir?

Atatürk'ün eserleri nelerdir merak ediliyor. Sizler için Atatürk'ün tüm eserlerinin isimlerini paylaşacağız. Atatürk'ün yazdığı kitaplar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm eserleri ve isimleri! Detaylar haberimizde.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜM ESERLERİ VE İSİMLERİ

- Takımın Muharebe Tâlimi, Selanik Asır Matbaası, Selanik, 1908 (Almancadan çeviri).

- Cumalı Ordugâhı - Süvâri: Bölük, Alay, Liva Tâlim ve Manevraları, Selanik, 1909.

- Ta'biye ve Tatbîkat Seyahati, Selanik Askeri Matbaası, 1911.

- Bölüğün Muharebe Tâlimi, 1912 (Almancadan çeviri).

- Ta'biye Mes'elesinin Halli ve Emirlerin Sûret-i Tahrîrine Dâir Nasâyih, Edirne Sanayi Mektebi Matbaası, 1916.

- Ta'lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar, Edirne Sanayi Mektebi Matbaası, 1916.

- Zâbit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl, Minber Matbaası, 1918.

- Nutuk, Türk Tayyare Cemiyeti, Ankara, 1927.

- Vatandaş için Medeni Bilgiler, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1930.

- Geometri, 1937.

ATATÜRK'ÜN DİĞER ESERLERİ NELERDİR?

Atatürk'ün ayrıca, 1915-1918 yılları arasında Anafartalar, Doğu Cephesi ve Karlsbad'daki hatıralarını yazdığı günlükleri de bulunmaktadır. Bunlardan Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. 1908-1938 yılları arasında Atatürk'ün imza attığı, yazdığı, söylediği kişisel notları dâhil her şeyin toplandığı Atatürk'ün Bütün Eserleri adlı bir ansiklopedi de Kaynak Yayınları tarafından hazırlanmaktadır.

Atatürk'ün başarılarının ve kaleme aldığı eserlerin en önemli dayanaklarından biri de kitap okuma tutkusudur. Örneğin, sonraları dünya barışı ve insan hakları konularında önderler arasında yer alacak bir kimse olan H. G. Wells, 1921 yılında İngilizce olarak 1208 sayfalık İnsanlık Tarihi adlı bir kitap yayımlar. Bu kitap Atatürk tarafından kısa sürede okunur, değerlendirilir ve Türkiye'de yayımlandıktan sonra Nutuk'ta yer alır. Yine 1756 yılında toplam 5 cilt olarak Fransızca basılan Hunlar, Türkler ve Moğollar kitabı da onun okuduğu kitaplar arasındadır.