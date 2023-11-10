Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

MasterChef'te bugün, 10 Kasım'ın anlam ve önemine uygun olarak Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. Peki, Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

Vefatının 85. Yılında Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk saygıyla anılıyor. MasterChef'te de Atatürk'ün sevdiği yemekler yapılarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Peki, Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileri?

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER HANGİLERİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına değer veren, sadeliği önemseyen biriydi. Atatürk'ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye ve pilavdı. Peynir tatlısı ise sevdiği yiyecekler arasındaydı.

Hatıra kitaplarında, Atatürk'ün kahvaltının hemen ardından orta şekerli kahve içtiği söyleniyor.

Ispanaklı böreği de çok severdi. Ancak annesinin yaptığı gibi Selanik usulünü tercih ederdi.

1. Etsiz Kuru Fasulye

2. Karnıyarık

3. Pirinç Pilavı

4. Kat Kat Ispanaklı Börek

5. Fava

6. Etli Bamya Yemeği

7. Fırında Kuşkonmaz

8. Puf Puf Omlet

9. Zeytinyağlı Enginar

10. İrmik Helvası