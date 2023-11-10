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Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

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MasterChef'te bugün, 10 Kasım'ın anlam ve önemine uygun olarak Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. Peki, Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

Vefatının 85. Yılında Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk saygıyla anılıyor. MasterChef'te de Atatürk'ün sevdiği yemekler yapılarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Peki, Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileri?

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER HANGİLERİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına değer veren, sadeliği önemseyen biriydi. Atatürk'ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye ve pilavdı. Peynir tatlısı ise sevdiği yiyecekler arasındaydı.

Hatıra kitaplarında, Atatürk'ün kahvaltının hemen ardından orta şekerli kahve içtiği söyleniyor.

Ispanaklı böreği de çok severdi. Ancak annesinin yaptığı gibi Selanik usulünü tercih ederdi.

1. Etsiz Kuru Fasulye

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

2. Karnıyarık

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

3. Pirinç Pilavı

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

4. Kat Kat Ispanaklı Börek

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

5. Fava

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

6. Etli Bamya Yemeği

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

7. Fırında Kuşkonmaz

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

8. Puf Puf Omlet

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

9. Zeytinyağlı Enginar

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

10. İrmik Helvası

Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileridir? Atatürk'ün en sevdiği yemekler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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