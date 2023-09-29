Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar sıralaması! Atatürk'ün okuduğu okullar!

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve okuduğu okullar araştırılıyor. Ders kitaplarında okutulan Atatürk'ün hayatı ve okuduğu okulları sırası öğrencilere ödev olarak veriliyor. Peki, Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve şehirleri

Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla! Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili öğrenilmeyi bekleyen pek çok şey bulunmaktadır. Okula başlayan her çocuğun ilk öğrendiği şeylerden bir tanesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullardır. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her bilgi çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün okumuş olduğu okullar ve okulların yerleri de insanları fazlasıyla meraklandırmaktadır. Peki insanların bu denli merak ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün okulları ve şehirleri nerelerdir? İşte tüm detaylar...

ATATÜRK'ÜN GİTTİĞİ OKULLAR

Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar şunlardır:

Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Rüştüyesi Manastır Askeri İdadisi Harp Okulu ve Harp Akademisi

Atatürk'ün Okuduğu Okulların Şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk pek çok okulda eğitim görmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar ise insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Bu yüzden de çok araştırılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okulların merak edildiği kadar okuduğu okulların hangi şehirlerde bulunduğu da merak edilmektedir. Bu araştırmaları hem öğrenciler hem de Mustafa Kemal Atatürk seven yetişkin bireyler araştırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır:

Mahalle Mektebi ( Selanik)

Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 - 1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895 - 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 ( İstanbul)

Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 ( İstanbul)

Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatı pek çok insan tarafından merakla araştırılır. Genellikle bu konuyu çocuklar ve gençler araştırır. Çünkü bu konu derslerde işlenmektedir. Ancak elbette yetişkin bireyler de bu konu hakkında araştırmalar yaparlar. Mustafa Kemal Atatürk sırasıyla şu okullara gitmiştir:

Mahalle Mektebi:

Annesinin isteği ile bu okula gitmiştir.

Mahalle Mektebinde fıkıh gibi bazı dini dersler almıştır.

Geleneksel eğitim veren bir okuldur.

Birkaç hafta bu okulda okumuştur.

Şemsi Efendi İlkokulu

Daha çok batı tarzında ve modern eğitim verilirdi.

Babasının isteği ile bu okula gitti.

Bu okula giderken babasını kaybetmiştir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Askeri bir lise değildir.

Memur olmak amacı ile bu liselere gidilirdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi

Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu ve komşusunu üniforma içinde görünce asker olmaya karar verip bu okula gitti.

Bu okulda matematik öğretmeni tarafından Kemal ismini aldı.

Manastır Askeri İdadisi

Burada Ömer Naci ile tanışıp arkadaş oldu.

Edebiyat ile ilgilenmeye başladı.

Yabancı dil eğitimi ilerletti.

Tarihe ilgisi arttı.

1893 – 1895 yılları arasında gitmiştir.

Doğduğu ve büyüdüğü şehirden ilk kez ayrıldı.

İstanbul Harp Okulu

Teğmen rütbesi ile bu okulu bitirdi.

13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902 yılları arasında okumuştur.

İstanbul Harp Akademisi

Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu

1902 – 11 Ocak 1905 arasında okumuştur.