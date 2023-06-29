Atatürk'ün Kullandığı Otomobil Benzeri Bolu'da Sergilendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri, Bolu'da sergilendi. Samsun'da oto tamirciliği yapan Muhammet ve Enver Yıldırım kardeşler tarafından 1960 model Willys marka otomobilden çevrilerek, Atatürk'ün kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzetilen araç, Kent Meydanı'na getirildi. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Samsun'dan kendi imkanlarıyla aracı getiren Muhammet Yıldırım (60), gazetecilere, 2014'te garajlarında dizayn ettikleri otomobili o günden beri mümkün olduğunca çok kişinin görmesi için Türkiye'nin çeşitli illerine götürdüğünü söyledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, bu işi kimseden karşılık beklemeden gönüllü olarak yaptığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri, Bolu'da sergilendi.

Samsun'da oto tamirciliği yapan Muhammet ve Enver Yıldırım kardeşler tarafından 1960 model Willys marka otomobilden çevrilerek, Atatürk'ün kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzetilen araç, Kent Meydanı'na getirildi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Samsun'dan kendi imkanlarıyla aracı getiren Muhammet Yıldırım (60), gazetecilere, 2014'te garajlarında dizayn ettikleri otomobili o günden beri mümkün olduğunca çok kişinin görmesi için Türkiye'nin çeşitli illerine götürdüğünü söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, bu işi kimseden karşılık beklemeden gönüllü olarak yaptığını ifade etti.