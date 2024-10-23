Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeğin ne olduğu merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına önem veren ve sadeliği seven bir liderdi. En sevdiği yemeklerin başında etsiz kuru fasulye ve pilav gelmektedir. Bu tercih, onun sade yaşam felsefesini ve Türk mutfağına olan bağlılığını yansıtıyor. Peki, Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Detaylar haberimizde...

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEK NEDİR?

Atatürk'ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye ve pilavdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına önem veren ve sadeliği seven bir liderdi. En sevdiği yemeklerin başında etsiz kuru fasulye ve pilav gelmektedir. Bu tercih, onun sade yaşam felsefesini ve Türk mutfağına olan bağlılığını yansıtır.