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Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı? Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği Milyoner'de çıkan Atatürk sorusu izleyicileri merak ettirdi. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası nedir?