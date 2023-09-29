Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası nedir?
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı? Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği Milyoner'de çıkan Atatürk sorusu izleyicileri merak ettirdi. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası nedir?
Batu Alıcı isimli genç yarışmacı geride kalan 11 soruya da doğru cevap vermiş ve Milyoner'de final sorusunu görmeye hak kazanmıştı. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası nedir? İşte detaylar haberimizde...
ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI KAÇ?
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
MİLYONLUK SORU NEDİR?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bölüm başladığında haberimizde yer vereceğiz.