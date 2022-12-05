Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç?

Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti. Sorunun ardından ise vatandaşlar Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç? sorularına yanıt aradı. Peki, Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç?