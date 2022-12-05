Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç?
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Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti. Sorunun ardından ise vatandaşlar Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç? sorularına yanıt aradı. Peki, Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç?
1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi. Peki, Atatürk'ün boyu kilosu kaç? Mustafa Kemal Atatürk ayak numarası kaç?
ATATÜRK'ÜN BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu ve kilosu şöyle; 174 cm, 74-76 kg.
ATATÜRK'ÜN AYAK NUMARASI KAÇ?
Atatürk'ün ayak numarası 42 numaradır.