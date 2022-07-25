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Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı yayılandı!

Haberler.com - Gündem
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk milletini kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Son olarak Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı yayınlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındayken çekilen bir fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekti. İşte, Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı yayılandı!

ATATÜRK'ÜN 5 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI YAYILANDI!

TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken ve araştırmacı yazar Oktan Keleş'in konuk olduğu 'Kayıt Dışı' programında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali paylaşıldı.

İşte o fotoğraf:

Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı yayılandı!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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