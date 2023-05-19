19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl yurt genelinde sevinçle kutlanıyor. Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri neler ve Atatürk'ün 19 Mayıs için sözleri ve Atatürk'ün 19 Mayıs fotoğrafları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri neler? Atatürk'ün 19 Mayıs için sözleri!

Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri neler ve Atatürk'ün 19 Mayıs için sözleri ve Atatürk'ün 19 Mayıs fotoğrafları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri neler ve Atatürk'ün 19 Mayıs için sözleri ve Atatürk'ün 19 Mayıs fotoğrafları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri neler? Atatürk'ün 19 Mayıs için sözleri ve Atatürk'ün 19 Mayıs fotoğrafları! Detaylar haberimizdedir…

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ NELER?

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum"

(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

19 MAYIS MESAJLARI

Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.

bayramını kutlarım. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. (Mustafa Kemal Atatürk) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS FOTOĞRAFLARI