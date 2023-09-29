Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri!
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların isimleri nedir? Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri! Detaylar haberimizde.
Atatürk'ün kurduğu kurumlar nelerdir isimleri merak ediliyor. Peki Atatürk hangi kurumları ve kuruluşları kurmuştur? Hangi yıl kurulmuştur?
ATATÜRK TARAFINDAN KURULAN KURUMLAR VE KURULUŞ YILLARI
Anadolu Ajansı : 6 Nisan 1920 : Ankara
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 2 Mayıs 1920 : Ankara
Çocuk Esirgeme Kurumu : 30 Haziran 1921 : Ankara
İzmir Enternasyonal Fuarı : 17 Şubat 1923 : İzmir
Diyanet İşleri Başkanlığı : 3 Mart 1924 : Ankara
Türkiye İş Bankası : 26 Ağustos 1924 : İstanbul
Orman Çiftliği : 1925 : Ankara
Ankara Hukuk Fakültesi : 5 Kasım 1925 : Ankara
Anadolu Sigorta : 1 Nisan 1925 : İstanbul
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası : 1 Mayıs 1925 : -
Devlet İstatistik Enstitüsü : 26 Nisan 1926 : Ankara
Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi : 1927 : Ankara
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü : 27 Mayıs 1928 : Ankara
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti : 12 Nisan 1931 : Ankara
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : 3 Ekim 1931 : Ankara
Halkevleri : 19 Şubat 1932 : Ankara
Türk Dili Tetkik Cemiyeti : 12 Temmuz 1932 : Ankara
Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü : 1933 : Ankara
Devlet Havayolları : 20 Mayıs 1933 : İstanbul
Sümerbank : 11 Temmuz 1933 : -
Türkkuşu : 3 Mayıs 1935 : Ankara
Etibank : 14 Haziran 1935 : -
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 14 Haziran 1935 : Ankara
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : 14 Haziran 1935 : Ankara
Elektrik İşleri Etüd İdaresi : 24 Haziran 1935 : Ankara
Türkiye Şeker Fabrikaları : 6 Temmuz 1935 : Ankara
Bursa Merinos Fabrikası : 2 Şubat 1938 : Bursa
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU KURUM VE KURULUŞLARIN LİSTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.
- Anadolu Ajansı
- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- Ankara Hukuk Fakültesi
- Atatürk Orman Çiftliği
- Bursa Merinos Halı Fabrikası
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Çocuk Esirgeme Kurumu
- Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
- Devlet Hava Yolları
- Devlet İstatistik Enstitüsü
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
- Etibank
- Halkevleri
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
- Merkez Bankası
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
- Sanayi ve Maadin Bankası
- Sümerbank
- Türk Dil Kurumu
- Türk Tarih Kurumu
- Türkiye Şeker Fabrikaları
- Uluslararası İzmir Fuarı
- Ulus Gazetesi
- Türkiye İş Bankası
- Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü
- İller Bankası