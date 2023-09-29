Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların isimleri nedir? Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri! Detaylar haberimizde.

Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri!

Atatürk'ün kurduğu kurumlar nelerdir isimleri merak ediliyor. Peki Atatürk hangi kurumları ve kuruluşları kurmuştur? Hangi yıl kurulmuştur?

ATATÜRK TARAFINDAN KURULAN KURUMLAR VE KURULUŞ YILLARI

Anadolu Ajansı : 6 Nisan 1920 : Ankara

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 2 Mayıs 1920 : Ankara

Çocuk Esirgeme Kurumu : 30 Haziran 1921 : Ankara

İzmir Enternasyonal Fuarı : 17 Şubat 1923 : İzmir

Diyanet İşleri Başkanlığı : 3 Mart 1924 : Ankara

Türkiye İş Bankası : 26 Ağustos 1924 : İstanbul

Orman Çiftliği : 1925 : Ankara

Ankara Hukuk Fakültesi : 5 Kasım 1925 : Ankara

Anadolu Sigorta : 1 Nisan 1925 : İstanbul

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası : 1 Mayıs 1925 : -

Devlet İstatistik Enstitüsü : 26 Nisan 1926 : Ankara

Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi : 1927 : Ankara

Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü : 27 Mayıs 1928 : Ankara

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti : 12 Nisan 1931 : Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : 3 Ekim 1931 : Ankara

Halkevleri : 19 Şubat 1932 : Ankara

Türk Dili Tetkik Cemiyeti : 12 Temmuz 1932 : Ankara

Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü : 1933 : Ankara

Devlet Havayolları : 20 Mayıs 1933 : İstanbul

Sümerbank : 11 Temmuz 1933 : -

Türkkuşu : 3 Mayıs 1935 : Ankara

Etibank : 14 Haziran 1935 : -

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 14 Haziran 1935 : Ankara

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : 14 Haziran 1935 : Ankara

Elektrik İşleri Etüd İdaresi : 24 Haziran 1935 : Ankara

Türkiye Şeker Fabrikaları : 6 Temmuz 1935 : Ankara

Bursa Merinos Fabrikası : 2 Şubat 1938 : Bursa

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU KURUM VE KURULUŞLARIN LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.