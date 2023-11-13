Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milas Şubesi'nin düzenlediği etkinlikte bir kişinin mareşal kıyafetleriyle Atatürk'ü taklit edip masaları selamladığı görüntülere tepki gelmesinin ardından ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya olayın kendi bilgileri dışında olduğunu ve çok yanlış bulduklarını belirterek gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında

Son zamanlarda Atatürk'e benzerliğini kullanan kişilerin yaptıkları yayınlarda takipçilerinden para toplamalarıyla tartışılmaya başlanan benzerlik ve bunu istismar etme konusu ortaya çıkan son görüntülerle farklı bir boyuta taşındı. Vatandaşların Atatürk sevgisini istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalışan kişilerin sayısı giderek artarken ADD Milas Başkanlığının "Cumhuriyet'in 100. Yılı" etkinliğinde Atatürk'e benzediği iddia edilen bir kişinin mareşal kıyafetiyle etkinliğe katılması tepkilere yol açmıştı.

ADD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla'da, ADD Milas Şubesi tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, Atatürk'e benzediği iddia edilen bir kişinin mareşal kıyafeti giyerek etkinlik alanında bulunanları selamladığı görüntülere ilişkin kamuoyunda oluşan tepkilerin artması üzerine ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya, Gazeteci Şaban Sevinç'e konuştu.

"GEREKLİ İNCELEME YAPILACAK"

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Sevinç, "Şimdi ADD Genel Sekreteri arkadaşım Ayhan Yalçınkaya aradı. Milas Şubesi'ndeki bu olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin bildirdi. Gerekli incelemeyi yapacaklarını benzer olayların bir daha yaşanmayacağını belirtti." dedi.