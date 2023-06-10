Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, hangi il ve ilçede, nasıl gidilir? Atatürk Olimpiyat Stadı'na hangi metro ve otobüsle gidilir? Stat kaç kişilik?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter takımları İstanbul'da karşılaşacak. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın atmosferini yakından takip etmek isteyenler stadyumun nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, hangi ilçede, nasıl gidilir? Atatürk Olimpiyat Stadı'na hangi metro ve otobüsle gidilir? Atatürk Olimpiyat Stadı kaç kişilik? İşte detaylar...

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da yer alan bir mega stadyumdur. Stadın nerede olduğu araştırılıyor. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadı nerededir? Atatürk Olimpiyat Stadı hangi il ve ilçede bulunuyor? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir? Bilgiler sizlerle...

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da yer alan bir mega stadyumdur. Adını ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten alan tesis, kapasite olarak ülkedeki en büyük stadyumdur. Olimpiyat oyunlarına hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmi ve futboluna hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.

1999 yılında İstanbul'un Başakşehir ilçesi, İkitelli bölgesinde 584 hektarlık alana Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yapımına başlanmış ve 2002 yılında inşası tamamlanmıştır. Uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği, IAAF, FIFA ve IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son düzenlemelerden sonra toplam seyirci kapasitesi 75.145'e düşürülmüştür.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NA NASIL GİDİLİR?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul'un Başakşehir ilçesi, İkitelli bölgesinde yer alıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na M3 metro hattı ile gidebilirsiniz. M3 metro aktarma durağıyla, Olimpiyat istasyonunda inerek stadyuma ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI KAPASİTESİ KAÇ?

Uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği, IAAF, FIFA ve IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son düzenlemelerden sonra toplam seyirci kapasitesi 75.145'e düşürülmüştür.