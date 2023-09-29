Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü'nün tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını almasına dayanmaktadır. Peki Atatürk ne zaman başöğretmen oldu?

Atatürk ne zaman Başöğretmen oldu?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Gelecek nesilleri yetiştiren saygıdeğer bir meslek olan öğretmenlik bu günü fazlasıyla hak etmektedir. Vatandaşalar, Atatürk, ne zaman Başöğretmen oldu?Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü neden kutlanır? Öğretmenler Gününün tarihçesi nedir? araştırıyor.

ATATÜRK NE ZAMAN BAŞÖĞRETMEN OLDU?

Türkiye'de 1981 yılından beri 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e ''Millet Mektepleri Başöğretmenliği'' unvanını 11 Kasım 1928'de verdi, 24 Kasım Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun 'Başöğretmen' oluşunun yıldönümünde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.