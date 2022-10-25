İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması aracılığıyla vatandaşlara Atatürk Köprüsü'nün belirli bir süre aralığında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise Atatürk Köprüsü kaça kadar trafiğe kapalı? sorusunu arattı. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar Atatürk Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Atatürk Köprüsü kaça kadar trafiğe kapalı? Atatürk Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü saat kaçta kapalı olacak?

Atatürk Köprüsü kaça kadar trafiğe kapalı? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması aracılığıyla vatandaşlara Atatürk Köprüsü'nün belirli bir süre aralığında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar Atatürk Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? sorusunu arama motorlarında arattı. Peki, Atatürk Köprüsü kaça kadar trafiğe kapalı? Atatürk Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Atatürk Köprüsü saat kaçta kapalı olacak? İşte merak edilenler...

ATATÜRK KÖPRÜSÜ KAÇA KADAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak. Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.